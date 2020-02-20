Прогноз роста экономики Италии на 2020 год может быть пересмотрен в сторону понижения в случае значительного воздействия вспышки коронавируса, заявил министр экономики Италии, передает Reuters.

Прогноз роста экономики Италии на 2020 год может быть пересмотрен в сторону понижения в случае значительного воздействия вспышки коронавируса, заявил министр экономики Италии, передает Reuters."0,6 процентов (роста ВВП Италии в 2020 году) могут быть пересмотрены в сторону понижения, если коронавирус окажет значительное влияние и если будет более сильный, чем ожидалось, эффект снижения ВВП в 2019 году в течение текущего года", — заявил Роберто Гуалтьери в интервью на Radio Capital.Ранее в этом месяце управляющий Банка Италии Игнацио Виско заявил, что вирус может оказать временное негативное влияние на рост в несколько десятых процента, но нельзя исключать возможность его более значительного негативного воздействия.Экономика Италии — третья по величине в еврозоне — неожиданно сократилась на 0,3% в период с октября по декабрь.Парламентский бюджетный регулятор (UPB) заявил на прошлой неделе, что он ожидает роста ВВП всего на 0,2 процента в 2020 году, что намного ниже его предыдущего прогноза 0,5 процента и уровня в 0,6 процента, официально намеченного правительством в сентябре.