Bloomberg сообщает, что новые планшеты iPad Pro Apple выпустит в первой половине 2020-го. Но многие особенности этих устройств известны уже сейчас.

По информации Bloomberg, в первой половине 2020-го Apple планирует выпустить новые модели планшетов iPad Pro. И хотя эти планы ещё может сдвинуть вспышка коронавируса, из-за которой простаивают большинство сборочных производств в Китае, о дизайне и возможностях флагманских планшетов Apple 2020-го года известно довольно много уже сейчас.iPad Pro 2020: дизайнКардинальных перемен во внешнем виде iPad Pro в этом году ждать не стоит. Изображения планшета, основанные на утекших промышленных чертежах, ранее опубликовал инсайдер Стив МакФлай, (OnLeaks). Он известен тем, что выпустил аналогичные изображения iPhone 11 Pro в январе 2019-го - за 9 месяцев до официального анонса.Так, скорее всего, будет выглядеть новый 11-дюймовый iPad ProОсобой необходимости выдумывать новый дизайн для "профессиональной" версии планшета у Apple действительно не было - представленные осенью 2018-го "айпады" без датчика TouchID, с симметричными со всех сторон узкими рамками и "обрезанными" под прямым углом гранями до сих пор выглядят футуристично. Особенно на фоне остальных моделей iPad, с небольшими вариациями использующими дизайн пятилетней давности.iPad Pro 2020: камераГлавной инновацией iPad Pro в 2020-м должна стать, по сообщениям инсайдеров, тройная камера. Логично было бы предположить, что модуль просто перенесут с iPhone 11 Pro. Однако главный яблочный "пророк" - аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо - сообщал о заказе Apple у партнёров ToF-модулей.Датчики Time-of-Flight представляют собой своего рода инфракрасные радары, измеряющие в реальном времени при помощи невидимого человеческому глазу излучения расстояние от камеры до всех попадающих в кадр объектов. Они в 2019-м появились во многих флагманских Android-смартфонах и применяются для приложений дополненной реальности и создания реалистичного эффекта размытия фона на портретных фотографиях.iPad Pro 2020: процессорЕсли компания поступит с процессором для iPad Pro так же, как делала в прошлые годы, стоит ожидать появления в планшетах более мощной модификации чипа A13 Bionic, применяемого в iPhone 11. Обычно такие версии получали больше кэш-памяти и вычислительных ядер, чем процессоры для смартфонов, а к названию добавлялась буква "X".Ожидать от iPad Pro в 2020-м году поддержки сетей 5G не стоит. Эксперты склоняются к мнению, что соответствующие модемы мы увидим в планшетах Apple не раньше 2021-го года. А вот iPhone 12 получат 5G уже ближайшей осенью.iPad Pro 2020: новая клавиатураКак сообщало в начале года издание Digitimes со ссылкой на источники в цепочке поставок Apple, для новых iPad Pro разработана усовершенствованная клавиатура-чехол Smart Keyboard Folio. У текущей версии аксессуара упругие клавиши с достаточно заметным ходом, спрятанные под тканью, лишены подсветки - из-за этого работать на клавиатуре при слабом свете или в темноте неудобно.В новой версии аксессуара Apple, по слухам, добавит подсветку. Однако как именно это будет реализовано - неясно, так как подобный апгрейд неизбежно приведёт к увеличению веса, толщины, и стоимости клавиатуры.iPad Pro 2020: дата выхода и ценаПо информации Мин-Чи Куо (также об этом сообщало Bloomberg), ожидать выхода обновлённых iPad Pro с диагоналями экрана 11 и 12,9 дюйма следует в первой половине 2020-го года. Их могут анонсировать как одновременно с iPhone 9 (презентация, по последним данным, пройдёт 31 марта), так и позже - например, на открытии ежегодной конференции Apple для разработчиков, WWDC.Текущие модели 11-дюймового и 12,9-дюймового iPad Pro стоят от 64 000 рублей и 80 000 рублей, соответственно. Скорее всего, обновления будут стоить примерно столько же.