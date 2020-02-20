Утром в аэропорту Челябинска приземлился самолет со студентом из Китая. При проверке у него зафиксировали повышенную температуру – 37,2, сообщает Молодого человека отправили в больницу на ..

Утром в аэропорту Челябинска приземлился самолет со студентом из Китая. При проверке у него зафиксировали повышенную температуру – 37,2, сообщаетМолодого человека отправили в больницу на машине скорой помощи. Его доставили в инфекционное отделение и провели обследование. Однако опасения не подтвердились: выяснилось, что у иностранного гостя был не коронавирус, а обычная простуда (ОРВИ). Ему назначили лечение.