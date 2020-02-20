Уже в этом году его фасад будет пересыпан и засажен многолетними растениями.

20 февраля прошла встреча руководства компаний «ЭкоЛайн» и , на которой обсудили вопросы развития отрасли и ход реализации инвестиционных проектов группы.На встрече обговорили рекультивацию Александровского полигона. Уже в этом году его фасад будет пересыпан и засажен многолетними растениями.Дальнейшие этапы превращения полигона в объект туристической инфраструктуры требуют совместного обсуждения с общественностью для выбора наиболее оптимального варианта реализации.Сейчас Александровский полигон - один из самых технологичных в стране, здесь применяется комплекс передовых мировых технологий, которые обеспечивают безопасность объекта для окружающей среды.Что касается реализации национального проекта «Экология», то в декабре прошлого года был пущен в эксплуатацию комплекс по переработке отходов «Восток» в Московской области.Мощность комплекса составляет 500 тысяч тонн в год, не менее 50% направляется на переработку. Пуск комплекса по переработке отходов позволил закрыть полигон в Егорьевске, находившийся в черте города.Помимо этого, чтобы развить раздельный сбор мусора и сократить захоронения отходов компания установила более 3,5 тысяч контейнеров для вторсырья на территории Центрального и Северного округов Москвы. Наиболее оптимальной моделью раздельного сбора в мегаполисе считается двухпоточная система сбора отходов, которую компания развивает на территории Москвы более 5 лет.