Четверо россиян, выпущенных 20 февраля с круизного лайнера Diamond Princess, намерены ближайшими регулярными рейсами вылететь на Родину. Медицинские анализы у них брали 15 февраля. То есть, в течение пяти дней они находились на зараженном коронавирусом лайнере. И перед тем, как сойти на берег, их не перепроверяли.

Четверо россиян, выпущенных 20 февраля с круизного лайнера Diamond Princess, намерены ближайшими регулярными рейсами вылететь на Родину. "Медицинские анализы у них брали 15 февраля. То есть, в течение пяти дней они находились на зараженном коронавирусом лайнере. И перед тем, как сойти на берег, их не перепроверяли", — отметил в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК в Японии Сергей Мингажев.Он обратил внимание, что на утро 15 февраля число выявленных случаев заражения было 218, а сейчас их уже 621 человек. По словам собкора, четверых отпущенных россиян пока разместили в одном из центральных токийских отелей. Вылететь домой 20 февраля они уже не успевают.Мингажеву удалось поговорить с людьми, которые эвакуируются."Это доброжелательные, милые люди. Они добровольно собираются отправиться в карантин на дачу. Справки для них — главное подтверждение того, что они здоровы", — отмечает журналист.По некоторым сведениям, российские туристы собираются 21 февраля регулярным рейсом вылететь в Москву бизнес-классом. Они чувствуют себя прекрасно и считают, что им ничего не угрожает.Двое россиянок, которых отпустили с карантинного судна накануне, в четверг вылетели рейсовым самолетом во Владивосток. Скорее всего, они уже дома.Пассажиров с Diamond Princess продолжают отпускать."К вечеру лайнер покинут около 500 человек, у кого вирус не диагностирован. Но останется еще примерно полторы тысячи, в том числе 14 наших соотечественников, которые рассчитывают сойти на берег до конца недели", — подчеркивает Сергей Мингажев.Среди 79 пассажиров лайнера, у которых был диагностирован коронавирус, оказались еще двое россиян. Таким образом, среди инфицированных уже трое наших соотечественника. Сотрудники посольства говорят, что сами пациенты просят не называть их имена.Кроме того, стало известно о первых жертвах коронавируса на борту лайнера Diamond Princess. По данным японских СМИ, от коронавируса погибли мужчина и женщина. Оба были старше 80 лет. Около недели назад их госпитализировали в медицинские учреждения с симптомами опасного заболевания.