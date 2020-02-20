Похоже, эпидемия коронавируса COVID-19 идёт на спад. Но расслабляться рано, предупреждают исследователи.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний выпустил крупнейшее исследование коронавируса COVID-19. Оно охватывает более 44 тысяч случаев заболевания. Похоже, эпидемия идёт на спад, но расслабляться рано, предупреждают исследователи."Эти данные дают нам лучшее представление о возрастном диапазоне затронутых [инфекцией] людей, тяжести заболевания и уровне смертности, — говорит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус (Tedros Ghebreyesus). — Таким образом, они очень важны для того, чтобы ВОЗ могла предоставить странам качественные, основанные на достоверных доказательствах рекомендации".Исследование охватывает 44672 подтверждённых случая заражения COVID-19. Из них 81% случаев был классифицирован как лёгкие, 14% — как тяжёлые и 5% как критические. К летальному исходу заболевание привело в 2,3% случаев.Для сравнения: SARS (атипичная пневмония), эпидемия которой разразилась в 2002-2003 годах, убила почти 10% пациентов. В то же время смертность от сезонного гриппа в США осенью 2019-зимой 2020 года составила 0,1%.В группе риска по COVID-19 прежде всего люди в возрасте. Среди пациентов моложе 40 лет — а это примерно половина заболевших — умерли всего 0,2%, а среди детей до 9 лет смертельных случаев в рамках исследования вообще не зарегистрировано. Для пациентов "за 40" риск постепенно увеличивается с возрастом. Среди тех, кому за 80, умерли почти 15% заболевших.Отметим, что дело, вероятно, не в возрасте как таковом, а в сопутствующих ему заболеваниях. Среди заражённых, не имеющих других диагнозов, умерли только 0,9%. При этом среди страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями смертность составила 10,5%, хроническими респираторными заболеваниями — 6,3%, диабетом — 7,3%.Исследование также подтвердило, что смертность среди мужчин выше, чем среди женщин (2,8% против 1,7%).При этом 86% заболевших либо постоянно живут в городе Ухань, либо недавно побывали там. Напомним, что именно этот населённый пункт стал центром эпидемии. С 23 января въезд и выезд из него ограничен карантинными мерами.Вирусом COVID-19 по состоянию на 11 февраля 2020 года заразились 1716 работников здравоохранения, пятеро из которых скончались.Как отмечают авторы исследования, эпидемия достигла пика между 24 и 26 января 2020 года. С тех пор наблюдается медленное снижение числа заболевших. Возможно, что причиной стали жёсткие карантинные меры, принятые властями Китая.Впрочем, пока рано говорить, что всё позади."Эту тенденцию следует интерпретировать очень осторожно, — предупреждает Гебреисус. — Тенденции могут измениться, когда будут затронуты новые группы населения. Пока рано говорить, будет ли продолжаться это снижение. Все сценарии все ещё на повестке дня".В частности, эксперты опасаются новых вспышек болезни, когда массы людей вернутся к работе и учёбе в связи с тем, что затянувшиеся новогодние праздники в Китае всё же заканчиваются.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали об онлайн-карте распространения нового коронавируса, а также о том, что он может передаваться через фекалии. Говорили мы и о первых изображениях патогена.