Необычную для России птицу заметили на днях в Воронежской области. Водитель наблюдал за тем, как перед его машиной перестраивался эму - крупнейший представитель пернатых на Зеленом континенте.

Необычную для России птицу заметили на днях в Воронежской области. Водитель наблюдал за тем, как перед его машиной перестраивался эму — крупнейший представитель пернатых на Зеленом континенте.Эти кадры были сделаны в Аннинском районе области. Поначалу представитель казуароробразных двигался по асфальту, но затем предпочел не мелькать перед глазами у автолюбителей и свернул в сторону заснеженного поля.Жители региона в комментариях выдвинули две версии появления эму: либо птица сбежала с фермы в Новоусманском районе, либо выпала из машины во время перевозки к новому месту жительства. Для пернатого такое путешествие, несмотря на мягкую зиму, может стать фатальным, поскольку самостоятельно добыть себе пропитание под снегом эму не сможет.