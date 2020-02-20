В Тольятти открылся прием заказов на новую модификацию Гранты, которая, по сути, стала альтернативой снятой с официального производства Granta Sport. Седан (или Гранта в другом кузове) располагает сразу 117 л.с., но к его созданию АвтоВАЗ имеет лишь опосредованное отношение.

В Тольятти открылся прием заказов на новую модификацию "Гранты", которая, по сути, стала альтернативой снятой с официального производства Granta Sport. Седан (или "Гранта" в другом кузове) располагает сразу 117 л.с., но к его созданию АвтоВАЗ имеет лишь опосредованное отношение.Разработала альтернативный мотор для "Гранты" компания "Супер-Авто" — дочернее предприятие тольяттинского гиганта. Как отмечает "Российская газета", инженеры фирмы строят свой двигатель на базе вазовского "шестнадцатиклапанника" объемом 1,6 л, но увеличивают его рабочий объем не расточкой, а путем замены поршневой группы и коленвала.В итоге отдача мотора со штатных 106 л.с. и 148 Нм крутящего момента увеличивается до 117 л.с. и 164 Нм. Как новые характеристики влияют на динамику "Гранты", пока не сообщается, но в "Супер-Авто" уже заявили, что она улучшается, а заметного влияния на расход топлива не происходит.Новым мотором компания готова снабдить "Гранту" в любом кузове, но работает двигатель только в паре с механической коробкой передач. Доплата за лишние "лошади" по расценкам "Супер-Авто" составляет 35 тысяч рублей плюсом к цене самого автомобиля, но собирают новинку исключительно под заказ и по предоплате.При этом у проекта имеются определенные перспективы. Во-первых, в "Супер-Авто" подумывают о доработке 87-сильного восьмиклапанного мотора, а во-вторых, 117-сильная Lada Granta однажды может появиться у официальных дилеров АвтоВАЗа: работа в этом направлении уже идет.