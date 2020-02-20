Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за санкции США против нефтяной промышленности страны на оппозиционера Гуайдо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за санкции США против нефтяной промышленности страны на оппозиционера Гуайдо. Мадуро назвал ставленника Вашингтона "канализационной крысой, которая продает родину".На этой неделе администрация США объявила о введении санкций против дочерней трейдинговой компании "Роснефти", напоминает телеканал "Россия 24". "Роснефть" — один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле.Оппозиционер Гуайдо в свою очередь пообещал президенту Мадуро устроить массовые протесты по стране из-за массовых перебоев электричества, которые произошли в Венесуэле накануне.