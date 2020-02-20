В Манчестере игрой между Сити и лондонским Вест Хэм Юнайтед завершилась программа 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Команда Хосепа Гвардиолы добилась победы со счетом 2:0 и оторвалась от Лестер Сити на четыре очка в турнирной таблице АПЛ.

В Манчестере игрой между "Сити" и лондонским "Вест Хэм Юнайтед" завершилась программа 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Команда Хосепа Гвардиолы добилась победы со счетом 2:0 и оторвалась от "Лестер Сити" на четыре очка в турнирной таблице АПЛ.Встреча прошла с большим преимуществом "горожан". В составе хозяев поля отличились Родриго Эрнандес (30-я минута) и Кевин Де Брейне (62-я)."Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 54 очка после 26 игр. "Вест Хэм" с 24 баллами располагается на 18-й позиции.