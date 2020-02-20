Легендарный футболист, ныне главный тренер аргентинского клуба Химнасия и Эсгрима Диего Армандо Марадона вновь попал в скандальную ситуацию. На этот раз 59-летний специалист попался на передаче ему неизвестного вещества.

Легендарный футболист, ныне главный тренер аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Армандо Марадона вновь попал в скандальную ситуацию. На этот раз 59-летний специалист попался на передаче ему неизвестного вещества.Эпизод произошел во время матча 20-го тура чемпионата Аргентины. Неизвестный человек принес аргентинцу какое-то вещество. Можно было бы предположить, что это лекарство, если бы помощники Марадоны моментально не закрыли Диего от телекамер.Dice Maradona que ya no se droga más.