20.02.2020

2020-02-20 12:55:03

Метеоштучки: чем отличается гололёд от гололедицы?

Сегодня мы поговорим на "скользкую" тему. Отвечать на вопросы будет дежурный синоптик Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Бутенко

- Александр Владимирович, эти температурные качели очень людей напрягают, То растает снег и лед, то опять обледенение на дорогах. Такая «скользкая тема», когда идешь и стараешься удержаться на тротуаре. Кто-то называет это «гололедица», кто-то называет это «гололёд». На самом деле, это равнозначные понятия?

- Совершенно не равнозначные понятия. Существуют нюансы. Гололедица — это слой бугристого льда или обледенение снега, образующийся на поверхности земли, вследствие замерзания талой воды. Гололедица, как правило, образуется после оттепели, в результате понижения температуры воздуха или почвы до отрицательных значений. Главное отличие гололедицы — то, что она образуется только на поверхности земли, в отличии от гололёда.

- То есть, если я скольжу по тротуару, то это я по гололедице иду?

- Да, вы идете по гололедице.

- А гололёд тогда?

- А гололёд — это слой плотного стекловидного льда гладкой или бугристой формы, налегающий на ветви деревьев, электрические провода, стены зданий и фонарные столбы. Вообще на различных предметах.

- Например, машину покрыло — это гололёд?

- Совершенно верно. На стеклах, особенно на переднем и заднем стекле — это гололёдное явление.

- А что опаснее для пешехода и что опаснее для водителя на проезжей части? Гололёд или гололедица?

- Опасно и то, и другое. Гололедица она затрудняет передвижение людей, животных, автотранспорта. Поэтому в городской местности дороги часто посыпают песком, солью или химическими реагентами, которые уменьшают воздействие гололедицы. В отличии от гололедицы, гололёд образуется исключительно при выпадении охлажденных осадков при отрицательной температуры воздуха. Встречается реже, чем гололедица, но приводит к значительным экономическим убыткам в связи с обрывами линий электропередачи, обламыванию ветвей деревьев и т.п.

- Александр Владимирович, поправьте меня. Если сосулька образовалась, можно её отнести к гололёду?

- Сосулька — это гололёдное явление. Могу ещё добавить, что гололёд и гололедица часто возникают одновременно, так как им требуются примерно одинаковые погодные условия.

Виктория Михеева. "Радио России-Владимир" 106.3 МГц