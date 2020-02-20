Минпромторг нашел новый способ поддержать российских разработчиков софта. Для того, чтобы продукцию признали российской, необходимо применять при ее разработке и обслуживании российское программное обеспечение (ПО), заявил директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

Минпромторг нашел новый способ поддержать российских разработчиков софта. Для того, чтобы продукцию признали российской, необходимо применять при ее разработке и обслуживании российское программное обеспечение (ПО), заявил директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.В частности, российские разработчики уже сегодня могут тиражировать системы по управлению предприятиями и нормативно-справочной информацией, отметил Дождев.При этом ряд наиболее сложных производственных систем необходимо подтягивать по качеству к лучшим мировым образцам, отмечает "Коммерсантъ". Необходимо также внедрять требования и определять порядок применения мер стимулирования и продвижения российского ПО при госзакупках.Минпромторг разрабатывает проекты правовых актов, которые представит на общественное обсуждение в течение месяца.Между тем правовая база и четкие условия признания продукции российской поддерживают российского производителя, создают рабочие места в России и позволяют уменьшить зависимость от импортной компонентной базы и ПО, заявила гендиректор производителя микросхем "Микрон" (входит в АФК "Система") Гульнара Хасьянова.