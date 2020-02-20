Министерство транспорта Бурятии представит мобильное приложение для проверки наличия разрешения на извоз у таксистов. Кроме этого, оно получит функцию обратной связи, которая поможет выявить факт нелегальных перевозок, а также передачу таких заказов агрегаторами, сообщает ГТРК Бурятия.

Министерство транспорта Бурятии представит мобильное приложение для проверки наличия разрешения на извоз у таксистов. Кроме этого, оно получит функцию обратной связи, которая поможет выявить факт нелегальных перевозок, а также передачу таких заказов агрегаторами, сообщает ГТРК "Бурятия".В настоящий момент ведется подготовка к открытому конкурсу на разработку, внедрение и техническое сопровождение приложения для информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Бурятии". По предварительным данным, тендер будет объявлен в марте 2020 года. Реализовать проект планируют к июлю 2020 года.