Международный валютный фонд предупредил, что вспышка коронавируса уже повлияла на экономический рост в Китае. Ее распространение на другие страны может подорвать прогнозируемое восстановление мировой экономики в 2020 году, пишет Reuters.

Международный валютный фонд предупредил, что вспышка коронавируса уже повлияла на экономический рост в Китае. Ее распространение на другие страны может подорвать прогнозируемое восстановление мировой экономики в 2020 году, пишет Reuters.В записке для министров финансов и представителей центральных банков стран G20 МВФ обозначил множество рисков, с которыми сталкивается мировая экономика, включая эпидемию и возобновившийся всплеск напряженности в торговле между США и Китаем, а также стихийные бедствия, вызванные изменением климата."Неопределенность становится новой нормой, — написала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в блоге на сайте МВФ. — В то время как некоторые факторы неопределенности, такие как болезни, вне нашего контроля, мы не должны создавать новые неопределенности там, где мы можем их избежать".Несмотря на вспышку вируса COV​ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.По словам Георгиевой, МВФ ожидает лишь небольшого снижения темпов роста ВВП Китая, если затяжная вспышка вируса не усугубит замедление.Между тем, опрошенные Reuters эксперты прогнозируют, что рост второй по величине экономики мира в годовом выражении в I квартале замедлится до 4,5% с 6% в IV квартале прошлого года.Даже в рамках наиболее оптимистичного сценария МВФ ожидает лишь умеренного роста мировой экономики. Георгиева призвала власти стран G20 принимать меры для снижения торговой напряженности, смягчения последствий изменения климата и преодоления сохраняющегося неравенства.