Эксперты Ростуризма выбрали места, где будут самые веселые и интересные масленичные гулянья. Масленичная неделя в этом году приходится на 24 февраля — 1 марта.

Эксперты Ростуризма выбрали места, где на Масленицу будут самые веселые и интересные гулянья. Масленичная неделя в этом году приходится на 24 февраля — 1 марта.В столице фестиваль "Московская Масленица" начнется уже в пятницу, 21 февраля. Будут работать около 30 площадок. Ряженые и шуты, повара и гончары, ткачи и кузнецы приглашают гостей познакомиться с народными традициями и принять участие в масленичном застолье.В Подмосковье самые масштабные народные гулянья пройдут в Красногорске, Коломне, Одинцове и Солнечногорске. Попробовать Масленицу на вкус можно будет в Волоколамске на гастрономическом арт-фестивале "Вкус зимы".Фестиваль "Широкая Масленица" пройдет с 29 февраля по 1 марта в этнографическом парке-музее "Этномир", который находится в Калужской области. Там можно будет познакомиться с традициями праздника, проводить зиму, загадать желание. В Никола-Ленивце, который также расположен недалеко от Калуги, на Масленицу будут сжигать не чучело зимы, а 20-метровый арт-объект "Сжигая мосты".А в Ярославе – столице Золотого кольца – откроется фестиваль "Яркая Масленица". В центре города развернется "Масленичная слобода". Гости праздника смогут посетить единственную в России резиденцию Государыни Масленицы.В заповеднике "Лесная избушка" в Ленинградской области гостей ждут традиционные игры народов севера. Туристы смогут покормить северных оленей ягелем и прокатиться на них по лесу, а также выпить чай с блинами в настоящем чуме.Отметят Масленицу и на юге России: в Крыму 1 марта в интерактивном парке "Викинг" пройдет фестиваль "Румяная Масленица", сообщает РИА Новости.