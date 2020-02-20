В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Колорадо Эвеланш на домашнем льду обыграл Нью-Йорк Айлендерс – 3:1. Лавины прервали серию из трех поражений.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на домашнем льду обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" – 3:1. "Лавины" прервали серию из трех поражений.У победителей голами отметились Йоонас Донской (10-я минута), Андре Бураковски (21) и Габриэль Ландеског (48), а у гостей единственную шайбу забросил Брок Нельсон (58).Российский нападающий хозяев льда Валерий Ничушкин отыграл 18 минут 33 секунды и записал на свой счет одну результативную передачу, а его соотечественник, голкипер "островитян" Семен Варламов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам."Колорадо" с 75 очками занимает третье место в Западной конференции, а "Айлендерс", потерпевший четвертое поражение кряду, расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 72 очка.