20.02.2020

2020-02-20 16:05:03

Ночное движение по М7 во Владимирской области ограничат

В период с 20 февраля по 2 марта на участке трассы М-7 «Волга» с 103 по 107 км в районе Покрова введут краткосрочные ночные ограничения движения в связи с монтажом рамных опор. Сообщает пресс-служба Управления дорогой.

График ограничений:

· в ночь с 20 на 21 февраля - 105 км, перекрытие движения на 20 минут в 23:00 и 0:00 в сторону Москвы, в 1:30 и 2:30 в сторону Владимира;

· в ночь с 22 на 23 февраля - 107 км, перекрытие движения на 20 минут в 23:00 и 0:00 в сторону Владимира, в 1:30 и 2:30 в сторону Москвы;

· в ночь с 23 на 24 февраля - 105 км, перекрытие движения на 20 минут в 23:00 и 0:00 в сторону Москвы;

· в ночь с 26 на 27 февраля и с 27 на 28 февраля - 106 км, с 22:00 до 6:00 ограничение движения с полным перекрытием на 40 минут в 23:00;

· в ночь с 29 февраля на 1 марта и с 1 марта на 2 марта - 107 км, с 22:00 до 6:00 ограничение движения с полным перекрытием на 40 минут в 23:00.

Объезд участков на период перекрытий возможен:

В сторону Москвы – поворот с М-7 на н.п.Вольгинский (107 км), автодорога 17Н-52, н.п.Перново, автодорога 17К-11, выезд на М-7 в Покрове через ул.К.Либкнехта (103 км).

В сторону Владимира – поворот с М-7 на ул.Герасимова в Покрове (103 км), Ст. Перепечино, Богдарня, выезд на М-7 в Петушках через ул.Западная (122 км)