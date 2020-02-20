20.02.2020

2020-02-20 08:25:03

Общегородской диктант во Владимире посвятили юбилею Победы

Проверить знания русского языка - сегодня во Владимирской научной библиотеке двадцатый Общегородской диктант. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в акции анонимно. Подбором текста и проверкой работ занимаются преподаватели кафедры русского языка Владимирского госуниверситета. Общегородской диктант можно написать не только очно, но и в режиме онлайн.