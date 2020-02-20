Вовочка приходит домой из школы и передает маме от учительницы записку вот такого содержания: "Ваш сын не понимает, какая разница между мальчиками и девочками. Прошу провести с ним разъяснительную беседу на эту тему". Мама говорит:
- Вовочка, пошли со мной в комнату.
Они входят в комнату, мама закрывает дверь и говорит:
- Сними мое платье.
Вовочка снимает мамино платье. Мама:
- Сними мои колготки: сними мой лифчик: сними мои трусики: вот так, молодец! И чтоб больше не ходил в школу в моей одежде!
еще анекдот!