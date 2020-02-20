Распространение коронавируса может повлиять на мировые турпотоки, однако это не должно отразиться на Сочи. Такой вывод сделали члены Общественного совета курорта в рамках прошедшего заседания, передают Вести Сочи.

Распространение коронавируса может повлиять на мировые турпотоки, однако это не должно отразиться на Сочи. Такой вывод сделали члены Общественного совета курорта в рамках прошедшего заседания, передают "Вести Сочи".Туристы, по традиции выбиравшие для летнего и весеннего отдыха азиатские страны, вынуждены будут пересмотреть свои планы из-за распространения коронавирусной инфекции. Как отметили общественники, речь идет не только о гражданах России.Благодаря теплому климату и развитой постолимпийской инфраструктуре Сочи может стать достойной альтернативой таким курортам как Малайзия, Таиланд и Китая. Туристам это направление хорошо знакомо, и в целях безопасности, вероятнее всего, они предпочтут в этом году именно российский курорт.Отметим, что в городе уже отдыхают гости из Арабских Эмиратов и Израиля. В настоящий момент ведутся переговоры с туристическими операторами о перевозке туристов из Саудовской Аравии. Однако члены регионального Общественного совета считают, что для увеличения числа зарубежных туристов необходима хорошая реклама и регулярное участие в международных выставках.Напомним, в этом году потенциал курорта представляли на туристических форумах в Испании и Израиле. В ближайших планах также поездки в Германию и Великобританию.