Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором вновь подтвердил, что вскоре может провести поединок против российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором вновь подтвердил, что вскоре может провести поединок против российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко."Обстановка накаляется! Как вы знаете, я усердно готовлюсь к предстоящему боксерскому поединку с Александром Емельяненко, и, как я узнал, он делает то же самое. Сегодня на тренировке, в ходе пробежки по улицам Грозного, наткнулись случайно друг на друга и сразу начали разбираться, причем так, что искры летели и дымилась земля.Травм он пока не получил, хотя был очень близок к этому, но скоро встретимся уже на ринге и там уже посмотрим, кто кого. Одно дело – говорить при включенных видеокамерах, как это любит делать Александр, и совсем другое – боксировать так, чтобы сопернику казалось, что рядом рвутся бомбы. Уже совсем скоро вы увидите бой века", – написал Кадыров в описании к видео.Ранее Кадыров в шутку бросил вызов Емельяненко-младшему, заявив, что в последнее время пошла мода всем, кому не лень, бросать вызов Александру. Российский боец смешанного стиля согласился сразиться на ринге с главой Чечни."Я, короче, забрал его, этого самого Емельяненко. Александра. Так что он у меня сейчас… Я ему покажу, как себя вести на ринге. В телефоне это тебе говорить легко? А на самом деле я тебе покажу, когда мы выйдем с тобой на ринг", – сказал Кадыров на видео.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от РОФ им.Ахмата Кадырова (@za_kadyrova_95eng) 18 Фев 2020 в 4:36 PSTНапомним, в декабре стало известно, что Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым. Поединок двух российских бойцов пройдет в Москве 3 апреля. На счету Александра 28 побед, 7 поражений и одна ничья. Магомед Исмаилов провел в октагоне 18 поединков. В 15 он выиграл, 2 проиграл и один бой завершился вничью.