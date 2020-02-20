Тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем объявил окончательную заявку команды на предстоящий отборочный матч чемпионата Европы с командой Италии.

Тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем объявил окончательную заявку команды на предстоящий отборочный матч чемпионата Европы с командой Италии.Встреча состоится в четверг, 20 февраля, и пройдет на паркете дворца Palabuto20 в Неаполе, начало – в 22:30 по московскому времени. В число частников встречи не вошли Антон Астапкович, Никита Балашов и Максим Григорьев, а на паркет выйдут 12 баскетболистов.Защитники: Дмитрий Кулагин, Григорий Мотовилов, Виталий Фридзон (все – "Локомотив-Кубань"), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба – "Нижний Новгород"), Денис Захаров ("Енисей"), Андрей Сопин (МБА);Форварды: Павел Антипов ("Нижний Новгород"), Евгений Валиев ("ПАРМА"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань");Центровые: Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС).