20.02.2020

2020-02-20 19:50:03

Очередной ФАП-долгострой не могут сдать во Владимирской области

Когда ждать новоселья в новом ФАПе? Этим вопросом озадачены жители села Волосово Собинского района. А пока идёт очередной долгострой, медицинскую помощь дети и взрослые получают в классе бывшей школы.

В школу - на уколы и перевязки. Именно там, в одном из классов на втором этаже, сейчас ведет прием фельдшер. В этом же здании - почта, библиотека, детский сад.

Ирина Темнова, заведующая ФАПом с. Волосово Собинского района: «Бабушкам даже подняться лишний раз тяжело на второй этаж».

В нарушении всех санитарных норм грудничков и взрослых принимают в одной комнате. Других помещений нет. Бывший ФАП закрыли три с лишним года назад после реконструкции в 2013 году.

Ирина Темнова, заведующая ФАПом с. Волосово Собинского района: «Реконструкция произошла. Мы зашли с радостью. Поработали год, наверное, радовались мы и население. Было тепло, светло, а потом у нас начались проблемы. Стал расти грибок. Мы не знали. Там мы были около двух лет всего лишь! А потом мы перешли сюда».

На реконструкцию было потрачено, по словам жителей, 8 миллионов рублей. Выброшенные на ветер деньги, сетует староста села Александра Молотова. Жителям обещали построить новый фельдшерско-акушерский пункт. В 2019-ом планировали его открыть. Но воз и ныне там. Строители не уложились в срок. Здание - с огромными недоделками. Крышу перекрывают уже второй раз. Всю зиму здание простояло открытым. Жители жаловались в департамент здравоохранения и губернатору.

Александра Молотова, староста села Волосово: «Вчера приезжали - целая делегация здесь была. Полно машин, бегали, смотрели. Сразу нам стали крышу на место возвращать. Но как нам сказали в департаменте здравоохранения, что на данный момент мы просто запечатаем ФАП. Просто крышу поставим и на этом пока все! Но даже, если они сейчас крышу поставят, там уже снега намело. Воды. Уже все протекает. Это опять тот же самый грибок, что и был с прошлым ФАПом - он уже непригодный для работы».

Здание строили без проектной документации. С множеством нарушений. Фундамент уже рушится, продолжает перечислять проблемы староста села.

Ситуацию со строительством новой амбулатории прояснила исполняющий обязанности главного врача Собинской районной больницы. По ее мнению, повода беспокойства нет. От нерадивых строителей избавились. Сейчас будут заключать договор с новым подрядчиком.

Светлана Муравьёва и.о главного врача районной больницы г. Собинка: «Ничего внутри не пострадало, не подмокло. Все материалы были сложены. Если все сложится нормально, положительно, к апрелю здание должно быть достроено и начнутся лицензионные работы, чтобы открыть его».

Но жители обещаниям уже не верят. Сколько их уже было, говорит мама троих детей Татьяна Шагина.

Татьяна Шагина, многодетная мама, жительница с. Волосово: «В прошлом году зимой заливался фундамент. Все это ночами и днями. С пушками все это. Тоже было много обещаний. Обещали поставить до весны. Его поставили. Весной обещали, что ФАП у нас уже въедет. Мебель уже завезли. Мы радовались, счастье, что у нас будет ФАП».

Новый модульный ФАП обойдется в 15 миллионов. А в общей сложности на строительство больницы в селе потратили 24 миллиона рублей. Эти деньги можно было потратить на обустройства села. В Волосово - дороги в ямах, нет школы, клуба, даже единственный магазин и тот закрыли. Жители села, вопреки мнениям чиновников, которые считают его неперспективным, возвращаются из Москвы и Владимира на родину. Сейчас здесь проживают более 300 человек. Много детей и молодежи. И им хочется, чтобы Волосово как и прежде было самым красивым и благоустроенным местом.

Вера Куликова, Александр Голубев

«Вести-Владимир»

