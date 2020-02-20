Объем корпоративного долга в мире достиг рекордного уровня в 13,5 триллионов долларов в конце 2019 года, но общее качество облигаций упало ниже уровня, который наблюдался до мирового финансового кризиса, согласно новому отчету ОЭСР, передает Reuters.

Объем корпоративного долга в мире достиг рекордного уровня в 13,5 триллионов долларов в конце 2019 года, но общее качество облигаций упало ниже уровня, который наблюдался до мирового финансового кризиса, согласно новому отчету ОЭСР, передает Reuters.Выпуск корпоративных облигаций был в значительной степени обусловлен структурными реформами и более стимулирующей денежно-кредитной политикой во всем мире, которая стала источником долгосрочного финансирования для нефинансовых компаний после кризиса.В результате в 2019 году нефинансовые компании во всем мире привлекли около 2,1 триллиона долларов США в форме корпоративных облигаций.Тем не менее, в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подчеркивалось, что по сравнению с предыдущими кредитными циклами сегодняшняя масса неоплаченных корпоративных облигаций имеет более низкое общее кредитное качество с более высокими требованиями по возврату, более длительными сроками погашения и более слабыми защита инвесторов.Это может сделать нефинансовый корпоративный сектор и макроэкономику более уязвимыми к негативным последствиям экономического спада.ОЭСР была образована в 1961 году как межправительственная организация, призванная стимулировать глобальный экономический прогресс и торговлю, состоящая в основном из самых передовых стран мира, на которые приходится около 80% мировой торговли и инвестиций.Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гуррия сказал, что высокий уровень задолженности к капиталу в корпоративном секторе "делает необходимым проведение реформ, которые делают все части рынков капитала подходящими для этого"."Это должно включать шаги по улучшению способности фондовых рынков укреплять корпоративные балансы и поддерживать долгосрочные инвестиции", — добавил он.Чуть более половины (51%) всех новых облигаций инвестиционного уровня получили рейтинг "BBB", самый низкий из доступных рейтингов инвестиционного уровня.В период между 2000 и 2007 годами, до глобального финансового кризиса, только 39% выпусков корпоративных облигаций инвестиционного уровня имели рейтинг "BBB".Выпуск облигаций не инвестиционного уровня также увеличился, говорится в отчете ОЭСР, на который приходится 25% всех нефинансовых выпусков корпоративных облигаций в 2019 году. Эта цифра осталась на уровне 20% или выше с 2010 года, самый длинный период с 1980 года, в котором доля выпуска облигаций не инвестиционного уровня осталась такой высокой.В 2019 году только 30% глобальных непогашенных акций нефинансовых корпоративных облигаций имели рейтинг "А" или выше и выпущены компаниями из стран с развитой экономикой, отмечается в отчете, и растущий объем непогашенных акций также связан с увеличением обязательств по погашению.