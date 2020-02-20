Фургон и внедорожник вспыхнули после серьезного столкновения на автодороге в Пермском крае. В результате аварии погибли четыре человека. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.

Очевидец запечатлел на видео первые минуты после страшной аварии, произошедшей в среду, 19 февраля, в Пермском крае.Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, на дороге Полазна – Чусовой столкнулись автомобили УАЗ и Fiat Ducato. После ДТП оба транспортных средства вспыхнули и полностью сгорели.По данным ТАСС, в результате инцидента погибли четыре человека.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства, которые привели к трагедии.