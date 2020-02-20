Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике. Ранее директор Большого Московского цирка написал о предстоящей операции в своем Instagram.

Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике. Ранее директор Большого Московского цирка написал о предстоящей операции в своем Instagram. "Не дают мне покоя эти грыжи", — признался он.Посмотреть эту публикацию в InstagramИтак,в этот раз мной занимался один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц. Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника( 3 и 4, 4 и 5 позвонки)! Доктор сказал,что опять смогу поднимать Льва на плечах