Английский актер Орландо Блум сделал на руке татуировку с именем сына. Рисунок выглядит весьма оригинально, представляя собой азбуку Морзе. Соответствующим снимком звезда Пиратов Карибского моря поделился на своей странице в Instagram.

Английский актер Орландо Блум сделал на руке татуировку с именем сына. Рисунок выглядит весьма оригинально, представляя собой азбуку Морзе. Соответствующим снимком звезда "Пиратов Карибского моря" поделился на своей странице в Instagram.Подписчики разглядели в татуировке ошибку. Сына Орландо Блума зовут Флинн, но азбука Морзе на руке свидетельствует о том, что в ней присутствует "опечатка". Данное сочетание точек и тире читается как "Фринн", а не "Флинн". Звездный папа пока никак не прокомментировал это.Имя сына является не первым тату Орландо Блума. Например, у него есть надпись, означающая слово "девять" на эльфийском языке квэнья. Она сделана на память о времени, проведенном на съемочной площадке "Властелина колец". Такие же тату сделали Элайджа Вуд, Билли Бойд, Шон Эстин и другие.