Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийской провинции Идлиб возможную операцию Турции, если она будет проводиться против легитимных властей и вооруженных сил САР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийской провинции Идлиб возможную операцию Турции, если она будет проводиться против легитимных властей и вооруженных сил САР.Как передает РИА Новости, об этом он проинформировал общественность, отвечая на вопрос журналистов, как Москва будет реагировать на то, если Анкара начнет в Сирии военную операцию.Песков подчеркнул, что если турецкая армия начнет боевые действия против террористических группировок в Идлибе, то это ее прямая обязанность, но если будет воевать против правительственной сирийской армии, то это "конечно, худший вариант развития событий".В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что не верит в то, что Россия может принять участие в плохих сценариях.Ранее он говорил о том, что Анкара не договорилась с Москвой по Идлибу, подчеркнув, что просил своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, с тем чтобы армия САР прекратила наступление в вышеуказанной провинции и не приближалась к турецким наблюдательным пунктам, пригрозив в противном случае военным ответом.