Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал диалог президента России Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга по поводу низкой зарплаты. Нужно в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки, — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал диалог президента России Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга по поводу зарплаты.Накануне во время поездки в Северную столицу Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку. После церемонии к нему подошла женщина и обратилась с вопросом, можно ли прожить на 10,8 тысячи рублей в месяц. Глава государства согласился, что жить на такие деньги трудно, и рассказал о принимаемых властями мерах по повышению доходов граждан. Также он добавил, что у него не самая большая зарплата в стране."Есть гораздо более высокие зарплаты, — сказал он. — У президента не самая высокая зарплата".Песков отметил, что сумма, которую озвучила женщина, ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц."Нужно в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки", — сказал Песков.Также он напомнил, что в Кремле неоднократно разбирались с такими ситуациями.По словам Пескова, сейчас делается очень многое для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень и доходы россиян. Существует соответствующая программа, однако ожидать сиюминутных результатов ее реализации нельзя.Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента не считает этот вопрос провокацией. Он напомнил, что глава государства часто общается с людьми во время поездок по регионам. По словам Пескова, женщина "совершенно вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушала его аргументы".Тема доходов и благосостояния россиян стала одной из ключевых в Послании президента Федеральному Собранию. В частности, Путин предложил зафиксировать это в Конституции норму, согласно которой минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране не может быть ниже прожиточного минимума.