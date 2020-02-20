Санкции США в отношении дочерних компаний Роснефти, работающих в Венесуэле, незаконны и не повлияют на российско-венесуэльские отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Санкции США в отношении дочерних компаний "Роснефти", работающих в Венесуэле, незаконны и не повлияют на российско-венесуэльские отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Подобные ограничения, которые Россия считает незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на двусторонние отношения с Венесуэлой, отметил Песков и подчеркнул, что двусторонние отношения продолжат развиваться.Что касается компании Rosneft Trading, в отношении которой Минфин США ввел накануне санкции, то компания намерена рассматривать возможность защиты собственных интересов в судебном порядке с задействованием других доступных механизмов, пояснил Песков.США 18 февраля ввели санкции против Rosneft Trading SA и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. Администрация США заявила, что санкции стали ответом на участие компании в торговле венесуэльской нефтью.В свою очередь МИД заявил, что Россия категорически не приемлет санкции США в отношении компании Rosneft Trading.Нередко за подобным использованием властями США своих административных ресурсов, помимо мнимых "геополитических целей", стоит банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках. "Оба последних случая — из этого ряда", — подчеркнул МИД.