В Магадане заведено уголовное дело по факту жесткой посадки частного самолета Ан-2. Он должен был выполнить внутренний рейс, но не смог набрать высоту при взлете и упал с высоты 10 метров.

В Магадане заведено уголовное дело по факту жесткой посадки частного самолета Ан-2. Он должен был выполнить внутренний рейс, но не смог набрать высоту при взлете и упал с высоты 10 метров.По данным следствия, на борту находились 11 пассажиров и три члена экипажа. Все они смогли покинуть воздушное судно самостоятельно, передает телеканал "Россия 24".В МЧС сообщают о семерых пострадавших. Один из них с тяжелыми травмами находится в противошоковой палатеСамолет получил значительные повреждения. На месте аварии работают оперативные службы. Причины ЧП выясняются.