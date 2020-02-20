За время проведения мероприятий сотрудники полиции изъяли 24 единицы оружия, 312 боеприпасов различного калибра, 1 кг взрывчатого вещества.

В период с 10 по 14 февраля текущего года на территории области проводились оперативно-профилактические и оперативно-розыскные мероприятия по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также продукции двойного назначения, под условным наименованием «Оружие».За время проведения операции на территории области было выявлено 17 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. К уголовной ответственности за совершение преступлений привлечено 3 человека. Выявлено 9 административных правонарушений, 7 лиц привлечено к административной ответственности. Из незаконного оборота полицейские изъяли 22 единицы огнестрельного и 2 единицы холодного оружия, 312 боеприпасов различного калибра, 1 кг взрывчатого вещества.В рамках проведенной операции сотрудниками отделения МВД России по Гороховецкому району было установлено, что местный житель 1962 года рождения у себя в квартире хранил взрывчатое вещество, что было подтверждено проведенной экспертизой. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).Сотрудники полиции напоминают, что хранение оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае это повлечет административную или уголовную ответственность.Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.