Установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 100 граммов...

Сотрудниками Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Вешняки задержаны двое мужчин, подозреваемые в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В ходе патрулирования территории на 6-м км МКАД сотрудники полиции обратили внимание на припаркованный автомобиль. При виде полицейских мужчины, находившиеся в авто, стали заметно нервничать. Сотрудниками полиции было принято решение провести личный досмотр граждан. В результате полицейскими был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой около 100 граммов.Установлено, что злоумышленники ранее незаконно приобрели вышеуказанное наркотическое средство с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73