Журналист телеканала Россия 1 Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью в Красноярске. Мужчину доставили в больницу с переломом ноги.

Журналист телеканала "Россия 1" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью в Красноярске. Мужчину доставили в больницу с переломом ноги.Съемочная группа работала вместе с силовиками региона. Корреспондент хотел задать вопросы Алексею Талюку, помощнику бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и авторитетного предпринимателя Анатолия Быкова. Однако мужчина уехал, а журналист оказался под колесами его "Мерседеса", сообщает телеканал "Россия 24".Следователи начали проверку на предмет нарушения закона по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" УК РФ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.По данным пресс-службы регионального Главка МВД, полиция также проводит проверку по факту происшествия. Проводится медицинское освидетельствование водителя.В пресс-службе краевого Минздрава "Интерфаксу" рассказали, что пострадавшему была оказана вся необходимая помощь, после чего его отпустили из больницы.