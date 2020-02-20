Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей для повышения конкурентоспособности российских университетов, заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей для повышения конкурентоспособности российских университетов, заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня мы рассмотрим вопрос и направим чуть более 10 миллиардов рублей на повышение конкурентоспособности наших вузов. В этом году господдержку получит 21 российский университет", — отметил Мишустин."Развитие образования – один из приоритетов работы правительства, — отметил он. — Российские вузы должны занимать достойные позиции в мировых рейтингах университетов, а диплом российского вуза – быть свидетельством современного и качественного образования".От качества образования зависит успех выпускников, развитие страны.По словам Мишустина, каждый вуз реализует собственную программу развития, чтобы достичь хорошего уровня на мировом образовательном рынке. Для этого нужно использовать современные методы обучения и управления, стажироваться и управленцам, и преподавателям, и студентам."Где-то нужно привлечь ведущих специалистов, в том числе международного уровня, для работы со студентами", — отметил глава правительства.