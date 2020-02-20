Правительство приняло программу ремонта аварийных и ветхих мостов. В программу войдут более 2 тыс. объектов, финансирование составит 379,9 млрд руб.

Правительство приняло программу ремонта аварийных и ветхих мостов. В программу войдут более 2 тыс. объектов, финансирование составит 379,9 млрд руб.Минтранс подготовил проект программы с учетом предложений регионов, МВД и РЖД. Речь идет о ремонте мостов протяженностью 115 тыс. погонных метров в 2020-2024 гг. в 81 субъекте России, отмечает ТАСС.Однако Минтранс почти вдвое сократил программу, в нее вошли почти 2 тыс. объектов вместо намеченных ранее 3,9 тыс. объектов. Программа войдет в новый проект "Мосты и путепроводы" в составе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Программа предусматривает строительство 170 путепроводов на пересечении автомобильных и железных дорог в 36 регионах, на возведение путепроводов выделят 143 млрд руб.Источниками финансирования программы послужат межбюджетные трансферты из федерального дорожного фонда, а также дополнительные доходы регионов от акцизов на нефтепродукты.