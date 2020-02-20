Чистая прибыль НОВАТЭКа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2019 г. в 5,3 раза в годовом выражении до 865,477 млрд руб. Выручка увеличилась на 3,7% до 862,803 млрд руб.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2019 г. в 5,3 раза в годовом выражении до 865,477 млрд руб. Выручка увеличилась на 3,7% до 862,803 млрд руб.Операционные расходы выросли на 6,1% до 640,463 млрд руб., сообщает компания. Прибыль до налогообложения увеличилась в 4,4 раза до 1,003 трлн руб.Показатель EBITDA (с учетом доли в совместных предприятиях) вырос на 11% до 461,157 млрд руб."Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с увеличением объемов реализации природного газа преимущественно в результате запуска производства СПГ на второй и третьей очередях завода "Ямал СПГ" в июле и ноябре 2018 г. соответственно, а также средней цены реализации природного газа на внутреннем рынке. Влияние данных факторов было снижено падением цен на углеводороды на международных рынках в 2019 г.", — подчеркивает компания.Капитальные затраты выросли в 2019 г. в 1,8 раза до 162,502 млрд руб. против 94,038 млрд руб. в 2018 г.Значительная часть инвестиций направлена на развитие СПГ-проектов (проект "Арктик СПГ 2", проект по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, проект "Обский СПГ"), на освоение Северо-Русского месторождения, разработку Берегового месторождения и нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений, а также на разведочное бурение.В 2019 г. "НОВАТЭК" продал 78,452 млрд кубометров газа (+ 8,8%) и 16,355 млн тонн жидких углеводородов (+ 3,4%).