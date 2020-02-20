Представители пресс-службы компании Конкорд обратились к журналистам с просьбой предоставить адрес, по которому Евгений Пригожин смог бы направить запрос на включение в санкционные списки ЕС. Причиной послужило нежелание петербургского бизнесмена встречаться с некоторыми деловыми партнерами.

Представители пресс-службы компании "Конкорд" обратились к журналистам с просьбой предоставить адрес, по которому Евгений Пригожин смог бы направить запрос на включение в санкционные списки ЕС. Причиной послужило нежелание петербургского бизнесмена встречаться с некоторыми деловыми партнерами.Журналист "Правды.ру" обратился в пресс-службу "Конкорд" за комментариями по поводу намерения литовских депутатов внести в санкционные списки ЕС Евгения Пригожина. В компании бизнесмена литовским парламентариям и лично главе комитета Дэйнюсу Гайжаускасу за инициативу. Желание бизнесмена оказаться под санкциями объяснили намерением избежать встречи с некоторыми партнерами из Литвы.Напомним, 10 февраля некоторые медиа распространили информацию о том, что бизнес-джет Пригожина находится на "ремонте" в аэропорту Вильнюса. Согласно информации RadarBox24, самолет бизнесмена покинул Литву спустя три дня. Источники это подтвердили.Также по данным Sobesednik, бизнесмен прилетал в литовскую столицу, чтобы установить контакты с влиятельными политиками. Ресурс опубликовал фото, на котором человек, якобы похожий на Пригожина, входит в здание Министерства транспорта и связи, расположенное на проспекте Гедимина, 17.