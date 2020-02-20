Американский программист Ларри Теслер скончался в США в возрасте 74 лет. Он был автором таких функций компьютера, как вырезать, копировать и вставить, без которых трудно представить ..

Американский программист Ларри Теслер скончался в США в возрасте 74 лет. Он был автором таких функций компьютера, как "вырезать", "копировать" и "вставить", без которых трудно представить работу с современными вычислительными устройствами, сообщаетО смерти Теслера сообщили представители научно-исследовательского центра Xerox PARC, где он работал с 1973 года. Сотрудники центра обратили внимание, что Ларри принадлежат множество других важных технических изобретений. Известно также, что он работал в компаниях Apple, Amazon и Yahoo.