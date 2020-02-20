Февраль – традиционный месяц для романтичных путешествий и подарков, ведь именно в феврале влюбленные отмечают свой праздник – День Святого Валентина.

Февраль – традиционный месяц для романтичных путешествий и подарков, ведь именно в феврале влюбленные отмечают свой праздник – День Святого Валентина.Туристы назвали самые популярные города Европы для путешествий вдвоем.Рейтинг был составлен на основе опроса, в котором приняло более пяти тысяч человек.Ниже мы расскажем о них подробнее.Санкт-ПетербургСанкт-Петербург – один из важных экономических и туристических центров нашей стране. Город прекрасно подойдет для романтических путешествий. Исторический центр города отличается красотой и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.ПарижПариж – столица Франции и самый посещаемый туристический город в мире. Город часто фигурирует в различных романтических фильмах, и именно поэтому он идеально подойдет для романтического путешествия.МинскМинск – столица Белоруссии. Это очень красивый город, в котором в изобилии можно найти памятники культуры и искусства.КалининградКалининград – прекрасное место, где можно провести незабываемые романтические выходные. В городе множество интересных мест, например, Музей янтаря. Общий архитектурный вид города также идеально подходит для романтических прогулок.ПрагаПрага – столица Чехии. Город в последние десятилетия набирает популярность в качестве туристического центра. Сейчас в городе можно встретить толпы туристов – Прага притягивает путешественников со всего мира.ЕкатеринбургЕкатеринбург – столица Урала. Город является крупным экономическим и промышленным центром. Тем не менее, здесь также можно встретить все, что необходимо для романтического путешествия – уникальную архитектуру, богатую культурную программу и множество достопримечательностей.АмстердамИсторический центр города знаменит тем, что здесь сохранилось большое число средневековых зданий. Особенную прелесть городу добавляют каналы, прогулка по которым никого не оставит равнодушным.БакуБаку не так популярен среди туристов, как, скажем, Париж. Однако в этом есть и свое преимущество – здесь вы не встретите толпы туристов, которые фотографируются на каждом шагу. Город идеально подходит для тех, кто избегает шумных компаний.ЕреванЕреван – столица Армении. В последние годы город получил заметное развитие в туристической сфере. Здесь есть много гостиниц с высоким уровнем сервиса.ТаллинТаллин – столица Эстонии. Город сам по себе прекрасно подходит для неспешных прогулок по тихим улочкам. Здесь расположено множество интересных достопримечательностей. Кроме того, в городе регулярно проходят разнообразные культурные мероприятия.