Во время концерта, посвященного памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, президент России Владимир Путин поделился личными воспоминаниями о нем. Также российский лидер рассказал об их совместной поездке по регионам в 1996 году.

Во время концерта, посвященного памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, президент России Владимир Путин поделился личными воспоминаниями о нем. Также российский лидер рассказал об их совместной поездке по регионам в 1996 году.Президент отметил, что Анатолий Собчак был политиком общенационального масштаба. Кроме того, Владимир Путин назвал первого мэра Санкт-Петербурга учителем и другом, который соответствовал духу эпохе и был нужен России.Глава государства вспомнил, что в 1996 году Собчак был доверенным лицом Бориса Ельцина и ездил в очень сложные регионы страны, где выступал перед гражданами, сообщает "Россия 24". Путин подчеркнул, что политик был порядочным и честным человеком. В залы входили под "улюлюкание" и свист, а Собчак уходил под аплодисменты.Российский лидер рассказал, что во время выступлений первого мэра Санкт-Петербурга он собирал записи, передаваемые ему. В одну сторону Путин откладывал те сообщения, в которых содержались резкие и ругательные высказывания. Это заметил Анатолий Собчак и сказал, чтобы ему дали такие записи, поскольку он готов отвечать на самые острые вопросы. Президент подчеркнул, что политик делал это настолько искренне, что люди ему верили.Во время выступления в Большом зале Филармонии Владимир Путин также рассказал о недостатках Собчака как политика. Например, первый мэр культурной столицы был излишне прямолинеен, никогда не вилял хвостом и не приспосабливался, говорил то, что думает.Президент отметил, что все, кто работал с Собчаком, в том числе и он сам, многое от него получили. По словам Путина, политик сделал достаточно для Санкт-Петербурга, причем речь идет не только о возвращении городу исторического названия. Российский лидер заявил, что Собчак смог вернуть Петербургу достоинство как Северной столице, а также вдохнуть в город новую жизнь, духовную составляющую.19 февраля исполнилось 20 лет со дня смерти Анатолия Александровича. Вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой Владимир Путин возложил цветы к его памятнику.