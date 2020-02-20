Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, написал в СИЗО роман. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей ..

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, написал в СИЗО роман. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.Главной темой книги стала любовь. Бывший преподаватель надеется, что произведение будет пользоваться популярностью среди читателей, передает .Напомним, 7 ноября Соколов застрелил свою возлюбленную Ещенко, после чего расчленил ее тело и попытался выбросить останки в Мойку. Позднее мужчина рассказал следователям, что студентка часто устраивала ему скандалы из-за ревности и была против его общения с детьми от предыдущих браков, сообщает "".