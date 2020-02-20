Накануне вечером злоумышленник устроил стрельбу немецком городе Ханау. В результате погибли 13 человек, сообщает Сначала он застрелил пятерых человек в одной из кальянных баров. Затем ..

Накануне вечером злоумышленник устроил стрельбу немецком городе Ханау. В результате погибли 13 человек, сообщаетСначала он застрелил пятерых человек в одной из кальянных баров. Затем мужчина скрылся, но вскоре совершил повторное нападение в двух километрах от первого места преступления. На этот раз жертвами убийцы стали восемь человек, пятеро получили тяжелые ранения. Отправленные за преступником полицейские обнаружили его мертвым в своей квартире. Выяснилось, что стрелок покончил с собой и оставил предсмертную записку, в которой написал, что "некоторые народы должны быть уничтожены".