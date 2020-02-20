Мужчина убил экс-супругу, с которой официально развелся около недели назад. Бывший муж пришел на работу к женщине и расстрелял ее из пистолета, случайное ранение получила коллега погибшей. Трагедию запечатлела камера видеонаблюдения.

В Сети появилось видео убийства, совершенного в минувший вторник, 18 февраля, в торговом центре в Бангкоке. Момент преступления запечатлела камера наблюдения, установленная в салоне красоты, где и произошла расправа.На записи видно, как в помещение вошел мужчина. Визитер достал пистолет и открыл огонь по одной из сотрудниц салона. Пострадавшая, которую звали Пиянуч Чаттай, скончалась на месте. Ее коллега, получила огнестрельное ранение в руку и была госпитализирована.Полицейские, начавшие расследование, быстро установили, что нападение совершил Данусорн Нумчароен — бывший муж погибшей. Примерно за неделю описываемых событий пара, у которой есть один ребенок, официально развелась после десяти лет совместной жизни.Убийца скрылся, однако ночью он был задержан стражами порядка в собственном доме неподалеку от столицы Таиланда. По данным местных СМИ, в его жилище были обнаружены письма, адресованные полиции и родственникам. В одном из них он поделился своими планами лишить жизни нового сожителя экс-супруги.По словам мужчины, он очень любил свою жену и тяжело перенес развод. Кроме того, бывший муж предположил, что новые отношения женщины, которые, по его мнению, и стали причиной крушения брака, длились достаточно давно и эта измена сильно ранила его.Преступник припомнил, что в самом начале отношений они пообещали друг другу умереть вместе.В настоящее время обвиняемый находится под стражей, с ним работают следователи.На фоне последних событий стрельба вызвала панику среди посетителей торгового центра – с начала месяца это уже третий случай применения оружия в местах массового скопления людей в Таиланде.Так, в городе Корат 8 февраля военнослужащий убил 26 человек, более 50 пострадавших получили ранения. Неделю спустя в Бангкоке возле университета Чулалонгкорн вооруженный мужчина устроил стрельбу, тогда обошлось без жертв.