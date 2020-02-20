20.02.2020

2020-02-20 13:15:04

Родители владимирских школьников сдали ЕГЭ по истории

На столе - только ручка и паспорт. Все "прелести" Единого Государственного экзамена теперь попробовали родители. Владимир присоединился к всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ для родителей". Они проверили свои знания в 35 гимназии.

Наталья Царькова - мама выпускницы - на ЕГЭ заходит одной из первых. Для владимирских родителей - это возможность пройти испытания, которые совсем скоро ждут их школьников. Гимназия № 35 стала площадкой единого госэкзамена по истории. Родители замечают: "главное правило , о котором расскажем детям - не волноваться".

Наталья Царькова, участница ЕГЭ для родителей, мама выпускницы: «Не растерять то, что есть. Если ученик на протяжении всех этих лет учился, знания у него всё равно есть. Вопрос- сможет ли он себя организовать».

Такая акция в эти дни проходит по всей стране. В роли выпускников - родители старшеклассников. Регистрация, инструктаж, заполнение документов, те же задания. В год памяти и славы родители впервые проверили свои знания по отечественной истории.

Светлана Голубенкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №35: «Для сдачи итоговой аттестации в форме основного единого госэкзамена, единого государственного экзамена требуются не только знания, но необходим и психологический настрой. И важнейшую роль здесь играет семья, родители. Они сами наблюдают за процедурой экзамена и понимают, что в этом нет ничего страшного, нереального».

Экзамен прошёл в сокращённой форме. За полчаса участники должны были ответить больше, чем на десяток вопросов, и даже написать эссе. Родители замечают: кое-где сложность вызвали даты. Было непросто вспомнить школьную программу. Но для каждого этот опыт - максимально полезный.

Наталья Царькова, участница ЕГЭ для родителей, мама выпускницы: «Я сама являюсь организатором в аудитории. И видела, как волнуются дети, как им тяжело. И мы, как организаторы стремимся сделать так, чтобы им было комфортно. Когда ты сам пришёл на экзамен, ты чувствуешь эту атмосферу. И думаю, в этом году это мне поможет быть более внимательной, любящей, заботливой».

Инициатор экзамена для родителей - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. А впервые подобные испытания провели в 2017-ом. Для родителей - это тоже "боевое крещение". Результат - каждому из них стало немного спокойнее за собственного ребёнка.

Мария Платанюк, Константин Киреев, Андрей Синягин

"Вести-Владимир"

