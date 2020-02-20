Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать освобождение на работе на один день для диспансеризации, сообщил премьер-министр РФ Мишустин. Работники предпенсионного и пенсионного возраста сохранят право брать ежегодно два оплачиваемых отгула.

Россияне старше 40 лет смогут брать отгул на работе для прохождения диспансеризации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По действующему законодательству сейчас это можно делать лишь раз в три года. Но подготовленные поправки позволят брать освобождение на работе для проверки своего здоровья ежегодно, передает "Интерфакс".Мишустин отметил, что диспансерный день будет оплачиваться работодателем. При этом работники пенсионного и предпенсионного сохранят право на два оплачиваемых отгула в год для прохождения медицинского осмотра.