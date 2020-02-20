«Умный домофон» позволяет жильцам через приложение на смартфоне управлять входной группой

«Ростелеком» установил в ЖК «Добросельский» первый «Умный домофон» во Владимирской области. «Умный домофон» — одно из решений многофункциональной платформы «Ростелеком Ключ», куда также входят умный шлагбаум, комплексное видеонаблюдение, консьерж-сервис, Wi-Fi на дворовой территории, умные счетчики.«Умный домофон» позволяет жильцам через приложение на смартфоне управлять входной группой. В него встроена камера высокого разрешения, благодаря которой можно посмотреть, кто пришёл, дистанционно открыть дверь в подъезд, принять аудио- и видеозвонки с домофона и даже назначить временные индивидуальные коды доступа для гостей и курьеров на 24 часа. Камера домофона позволяет также просматривать придомовую территорию вокруг подъезда.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Внедрение технологий помогает не только экономить ресурсы и снижать плату за коммунальные услуги, но и делает жизнь более комфортной и безопасной. "Ростелеком" создает полноценную цифровую экосистему многоквартирного дома, которая выводит ЖКХ на принципиально новый уровень, при котором все внутренние системы работают как часы. В этой системе даже такой простой прибор как домофон – многофункционален. Благодаря ему можно полностью исключить вероятность того, что ваши дети откроют дверь незнакомцу или при потере ключей будут мерзнуть на улице, ведь можно позвонить родителям с домофона прямо на телефон, и открыть дверь в подъезд. Ну а взрослым сервис дает возможность быть в курсе событий, происходящих перед подъездом в их отсутствие».Сервис «Умный домофон» позволяет следить не только за входной дверью, но и всей придомовой территорией благодаря встроенной системе видеонаблюдения. Камера домофона включится, когда что-то происходит рядом, запишет видео и звук. Видео можно просматривать в режиме онлайн в личном кабинете или приложении, а архивы хранятся в облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.