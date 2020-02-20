Российский рубль возвращается к росту после незначительного ослабления новыми санкциями США. Доллару не удалось достичь отметки в 64 рубля, а евро не дотянул до 69. Накануне Вашингтон ввел ..

Российский рубль возвращается к росту после незначительного ослабления новыми санкциями США. Доллару не удалось достичь отметки в 64 рубля, а евро не дотянул до 69.Накануне Вашингтон ввел ограничительные меры против одной из компаний в структуре "Роснефти". Это незначительно всколыхнуло котировки и ударило по рублю. Однако после того, как стало известно о планах по продаже части "Сбербанка" правительству России, инвесторы активизировались, а финансовые аналитики заговорили о дальнейшем укреплении валюты. Официальный на 20 февраля 2020 года составляет 63,68 за доллар и 68,72 за евро.