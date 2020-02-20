Представительница Казахстана, 19-я ракетка мира Елена Рыбакина в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах за один час 42 минуты обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (7:1), 6:3.

Представительница Казахстана, 19-я ракетка мира Елена Рыбакина в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах за один час 42 минуты обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (7:1), 6:3.Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми, а у Плишковой, занимающей третьей место в рейтинге WTA, три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк из десяти.Таким образом, Плишкова покидает турнира, а уроженка Москвы вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победительницей противостояния Петра Мартич (Хорватия, №15) – Анетт Контавейт (Эстония, №24).