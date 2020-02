Матчем в Чикаго между местными Блэкхоукс и Нью-Йорк Рейнджерс стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча получилась результативной: на двоих команды забросили девять шайб. Итоговый счет – 6:3 в пользу гостей.

Матчем в Чикаго между местными "Блэкхоукс" и "Нью-Йорк Рейнджерс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча получилась результативной: на двоих команды забросили девять шайб. Итоговый счет – 6:3 в пользу гостей.В составе победителей 30-ю шайбу в нынешнем сезоне забросил россиянин Артемий Панарин. Его соотечественник Павел Бучневич также отметился голом, а еще записал на свой счет результативную передачу.Top shelf where momma hides the... bread? pic.twitter.com/xqCNgjYFFA— New York Rangers (@NYRangers) February 20, 2020Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел в воротах "Рейнджерс" всю игру, отразив 37 бросков из 40.